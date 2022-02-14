Прокуратура Правобережного района г.Липецка провела проверку соблюдения федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности МБДОУ №62 ( ул.Вавилова, д.2).

Решением Липецкого городского Совета депутатов от 26.11 2019 № 1019 «О Правилах благоустройства территорий города Липецка» установлены единые и обязательные к исполнению всеми физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями нормы и требования в сфере благоустройства, определяют требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий.

Так, на собственников зданий, иных законных владельцев нежилых зданий, строений и сооружений или уполномоченных ими лиц возложены обязанности по очистке кровель, карнизов, водостоков, навесов (козырьков) от снега, наледи, сосулек.

Кроме того, в соответствии с федеральным законодательством в сфере образования образовательная организация несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, в том числе за жизнь и здоровье обучающихся.

Установлено, что по крыша и козырьки здания МБДОУ №62 г.Липецка, а также теневые навесы не были очищены от наледи, сосулек, снежного покрова, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью воспитанников детского сада.

Аналогичные нарушения выявлены еще в 6 образовательных и дошкольных учреждениях, в связи с чем в отношении ответственных лиц прокурор возбудил дела об административном правонарушении по ст. 5.3 КоАП Липецкой области (непринятие мер по очистке кровель, карнизов, водостоков, навесов (козырьков) от снега, наледи, сосулек).

В адрес образовательных организаций внесены представления, исполнение требований которых взят на контроль.