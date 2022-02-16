Прокуратура Чаплыгинского района провела проверку исполнения органами местного самоуправления Федерального закона от 02.03. 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации.

В соответствии с действующим законодательством гажданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации.

Порядок прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими утвержден Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12. 2009 № 984н, в соответствии с которым диспансеризация гражданских служащих и муниципальных служащих проводится ежегодно.

Однако, как установлено в ходе проверки, в 2021 году диспансеризация муниципальных служащих сельского поселения Шишкинский сельсовет не проводилась.

С целью устранения нарушения прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию сельского поселения обеспечить прохождение муниципальными служащими диспансеризации.