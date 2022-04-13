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Прокурор Чаплыгинского района потребовал устранить нарушения при реализации национального проекта «Цифровая экономика»

15 минут назад
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Заместитель прокурора Чаплыгинского района Липецкой области обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с исковыми требованиями к 5 администрациям сельских поселений муниципального района провести аттестацию информационной системы в рамках исполнения национального проекта «Цифровая экономика».

Установлено, что персональные компьютеры сельских администраций подключены к различным государственным информационным системам, в т.ч. системе ведения похозяйственного учета на безе программного комплекса «Муниципальное самоуправление-Смарт».

При этом в нарушение требований информационной безопасности аттестация системы не проведена.

Непринятие мер по защите информационной системы создает угрозу несанкционироаного доступа к информации посторонних лиц и нарушения прав неопределенного круга лиц.

Суд согласился с позицией прокуратуры по данному вопросу удовлетворив заявленные требования в полном объеме.

Исполнение судебных решений взято на контроль.

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