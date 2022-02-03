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Прокурор Добринского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, вечером 28.10.2021 в ходе распития спиртного между обвиняемым и его супругой возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес потерпевшей не менее 4 ударов в область головы.

В результате полученной закрытой черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась через несколько дней.

Следственными органами действия обвиняемого квалифицированы по ч.4 ст.111 УК РФ.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.