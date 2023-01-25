Прокурор Добринского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о самоуправстве.

Установлено, что он обвиняемый, 1976 г. рождения, в счет возмещения долга в размере 17 тыс. рублей самоуправно завладел ноутбуком фирмы «Lenovo», стоимостью 8 250 руб., принадлежащим сыну сожительницы.

Указанные действия квалифицированы по ч. 1 ст. 330 УК РФ.

Обвиняемый полностью признал вину.

Самоуправство влечет наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс. рублей либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо ареста на срок до 6 месяцев.