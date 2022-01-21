Читайте нас в

Прокурор Добринского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Обвинение предъявлено 52-летнему жителю Добринского района, который в ходе ссоры нанес своему сыну, 1992 г.рождения, ножевое ранение в область живота, причинив тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Действия обвиняемого квалифицированы по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.