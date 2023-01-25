Прокурор Добринского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о семейном насилии. предусмотренного п. «в» ч. 2 ст, 115 УК РФ.

По версии следствия, 13.07.2022 обвиняемая, 1988 г. рождения, в ходе конфликта с сожителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, нанесла ему деревянным черенком от лопаты не менее 3-х ударов в область лица, причинив тупую травма костей лицевого отдела черепа, ЗЧМТ, ушибы мягких тканей лица, которые повлекли легкий вред здоровью.

Обвиняемая признала вину, пояснив, что поводом для избиения потерпевшего стало употребление им спиртных напитков,

В ходе следствия женщине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 115 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 2 лет лишения свободы .