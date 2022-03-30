Происшествия

Прокурор Добринского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту убийства местной жительницы

2 часа назад
12 посмотрели

Читайте нас в

Прокурор Добринского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту убийства местной жительницы.

По версии следствия, ночью 23.01.2022, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый в ходе ссоры с сожительницей нанес ей не менее 2-ух ударов кухонными ножами в область груди, причинив телесные повреждения, от которых женщина скончалась на месте преступления.

Обвиняемый, 1972 г. рождения, неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности , не работал, злоупотреблял спиртным, проживая на пенсию потерпевшей.

В ходе следствия его действия квалифицированы по ч.1 ст.105 УК РФ.

Надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования уголовного дела осуществляла прокуратура района.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание от 6 до 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
В Добринке началось строительство объездной автодороги Сахара в Липецкой области достаточно Игорь Артамонов: «Остановок на предприятиях Липецкой области нет, есть проблемы с логистикой. Резиденты ОЭЗ уходить не хотят» Улыбнитесь, вас снимают! По барабану! Обережные куклы Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!» В аптеках «Липецкфармации» сделают скидку пенсионерам, привитым против COVID-19