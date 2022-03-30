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Прокурор Добринского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту убийства местной жительницы.

По версии следствия, ночью 23.01.2022, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый в ходе ссоры с сожительницей нанес ей не менее 2-ух ударов кухонными ножами в область груди, причинив телесные повреждения, от которых женщина скончалась на месте преступления.

Обвиняемый, 1972 г. рождения, неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности , не работал, злоупотреблял спиртным, проживая на пенсию потерпевшей.

В ходе следствия его действия квалифицированы по ч.1 ст.105 УК РФ.

Надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования уголовного дела осуществляла прокуратура района.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание от 6 до 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.