Прокурор Добринского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту убийства местной жительницы.
По версии следствия, ночью 23.01.2022, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый в ходе ссоры с сожительницей нанес ей не менее 2-ух ударов кухонными ножами в область груди, причинив телесные повреждения, от которых женщина скончалась на месте преступления.
Обвиняемый, 1972 г. рождения, неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности , не работал, злоупотреблял спиртным, проживая на пенсию потерпевшей.
В ходе следствия его действия квалифицированы по ч.1 ст.105 УК РФ.
Надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования уголовного дела осуществляла прокуратура района.
Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает наказание от 6 до 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.