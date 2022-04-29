В рамках надзора за исполнением Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» прокуратура приняла меры по устранению нарушения в деятельности должностных лиц Добринского РОСП УФССП России по Липецкой области.

В Ходе проверки выявлены факты бездействия судебных приставов – исполнителей по отысканию имущества должников и применения мер принудительного исполнения.

К примеру, по одному из исполнительных производств по взысканию алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка предусмотренные законом меры по своевременному исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе, фактически не принимались с 2017 года по истекший период 2022 года.

В розыск должник объявлен лишь 18.04.2022 после обращения взыскателя в прокуратуру. Кроме этого, в период с января по март 2022 года взыскательница неоднократно обращалась в Добринский РОСП УФССП России по Липецкой области с просьбой о расчете задолженности по алиментам и выдачи справки о неполучении алиментов.

Однако ответы на обращения ей не поступили.

В ходе изучения исполнительных производств по алиментным обязательствам. был выявлен факт бездействия по возбуждению уголовного преследования в отношении злостного алиментщика.

Так, отец троих несовершеннолетних детей на основании судебного приказа от 08.09.2014, обязан выплачивать алименты на их содержание.

Однако ответчик от предоставления детям материального содержания уклонялся в связи с чем привлекался к административной ответственности по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ, мер к официальному трудоустройству не предпринимал, в результате чего за период с 28.12.2021 по 31.03.2022 образовалась задолженность в размере свыше 88 тыс. рублей , чем были существенно нарушены имущественные права детей.

Поскольку злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание детей является уголовно наказуемым деянием прокурор в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направил материалы проверки в адрес начальника Добринского РОСП УФССП России по Липецкой области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.157 У РФ.

Одновременно с этим в связи с выявленными в ходе проверки нарушениями, в т. ч. связанными с отсутствием надлежащего ведомственного контроля за действиями подчиненных со стороны начальника территориального подразделения службы судебных приставов прокурор внес представление в адрес начальника Управления УФССП России по Липецкой области.