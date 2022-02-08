Читайте нас в

Прокурор Добровского района признал законным возбуждение уголовного дела по факту хищения «майнинговой фермы».

Майнинговая ферма — это комплекс компьютерного оборудования, предназначенного для совершения операций с криптовалютами.

Оно используется для осуществления сложных компьютерных процессов за счет вычислительной мощности агрегатов одного или нескольких компьютеров.

Установлено, что в декабре 2021 года неизвестные, взломав замки входной двери проникли в нежилое домовладение в с. Борисовка и и похитили 7 аппаратов для майнинга.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба гражданину).

Настоящее время устанавливаются обстоятельства совершения преступления и причастные к нему лица.

Ход расследования взят прокуратурой на контроль.