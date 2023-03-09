В рамках надзора за соблюдением прав граждан при расселении из аварийного жилья прокуратура Долгоруковского района Липецкой области установила, что три многоквартирных дома на территории муниципального района признаны аварийными и подлежащими расселению.

При этом органом местного самоуправления принято решение осуществить расселение граждан в срок до 1 января 2035 года и снести дома до 31 декабря того же года.

Учитывая, что указанный срок не отвечает требованиям разумности, прокурор в декабре минувшего года внес представление в адрес главы муниципального района.

Поскольку акт прокурорского реагирования исполнен не был, прокурор обратился в суд с требованием признать бездействие органа местного самоуправления по расселению граждан из аварийных домов незаконным.