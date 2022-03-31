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Прокурор Долгоруковского района потребовал принять меры по охране 13 объектов культурного наследия регионального значения

2 часа назад
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Прокурор Долгоруковского района Липецкой области в судебном порядке потребовал от Управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области принять меры по установлению границ территории, предмета и зоны охраны 13 объектов культурного наследия.У

Установлено, что на территории района расположено 13 объектов культурного наследия регионального значения, включенных в реестр памятников истории и архитектуры.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится государственная охрана объектов культурного наследия регионального значения.

Однако, как показала проверка, Управлением по охране объектов культурного наследия Липецкой области до настоящего времени не утверждены границы территории, не установлены предмет и зона охраны 13 объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории муниципального района, что может привести к их утрате.

С целью устранения нарушений в суд направлены административные исковые заявления о понуждении Управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области принять меры по устранению нарушений.

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