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Прокуратура Долгоруковского района Липецкой области провела проверку исполнения требований антикоррупционного законодательства, обязывающего муниципальных и государственных служащих предоставлять достоверные сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

В ходе проверки выявлен факт заключения трудового договора с директором МБУК «ПЦКд» с. Верхний Ломовец, который не предоставил указанные сведения на себя и членов своей семьи.

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» допущенное нарушение является основанием для расторжения трудового договора.

По результатам проверки прокурор района внес представление в адрес главы сельского поселения, исполнение требований которого взято на контроль.