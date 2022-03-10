Прокурор Долгоруковского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту оскорбления сотрудника полиции.

По версии следствия, 07.12.2021 примерно в 16.30 час. сотрудник территориального отдела полиции на маршруте патрулирования за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения), задержал 48-летнюю местную жительницу.

В приемном отделении районной больницы, куда задержанная была доставлена для прохождения освидетельствования на состояние опьянения, она, выражая недовольство законными действиями полицейского, публично, в неприличной форме, с использованием нецензурных выражений оскорбила его.

Указанные действия являются уголовно наказуемыми и квалифицируются ст.319 УК РФ.

В этой связи в отношении женщины было возбуждено уголовное дело, надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования которого осуществляла прокуратура района.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тыс.рублей либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года.