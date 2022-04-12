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Прокурор Долгоруковского района в судебном порядке добивается возвращения в сельскохозяйственный оборот более 20 га плодородных земель

2 часа назад
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Прокуратура Долгоруковского района Липецкой области проверила соблюдение законодательства об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

В ходе проверки выявлены нарушения, связанные с отсутствием права муниципальной собственности на невостребованные после смерти собствеников земельные доли.

Наличие невостребованных земельных долей сельскохозяйственных угодий ограничивает развитие сельскохозяйственного производства в муниципальных образованиях.

С целью возвращения плодородных земель в сельскохозяйственный оборот прокурор обратился в суд с исковыми требованиями о признании права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли общей площадью более 20 га.

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