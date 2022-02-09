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Прокурор Елецкого района потребовал разместить на сайтах органов местного самоуправления обязательные сведения о доходах и расходах местных чиновников

2 часа назад
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В рамках надзора за соблюдением федерального антикоррупционного законодательства прокуратура Елецкого района Липецкой области выявила факты отсутствия на официальных сайтах 3 сельских поселений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей учреждений культуры, а также их супруг(ов) и несовершеннолетних детей за 2020 год.

Отсутствие указанных сведений нарушает права неопределенного круга лиц на доступ к информации, обязательной к размещению и свидетельствует о ненадлежащем исполнении органами местного самоуправления своих полномочий в сфере противодействия коррупции.

По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованием обязать муниципалитеты устранить нарушения.

Исполнение судебных решений взято на контроль.

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