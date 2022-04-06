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Прокуратура г. Ельца Липецкой области провела проверку исполнения федерального законодательства при содержании зданий и сооружений, представляющих опасность вследствие их частичного разрушения и отрицательно влияющих на внешний облик города.

Установлено, что здание МБУК «Городской дворец культуры» содержится ненадлежащим образом : имеет многочисленные повреждения штукатурного покрытия вплоть до оголения кирпичной кладки.

Территория возможного обрушения не огорожена, не установлены знаки безопасности.

Сложившаяся ситуация может привести к дальнейшему разрушению здания и создавать угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

С целью устранения нарушений в адрес директор ГДК прокурор внес представление, исполнение требований котрого взято на контроль.