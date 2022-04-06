В регионе

Прокурор г. Ельца потребовал привести в надлежащее состояние здание Городского дворца культуры

4 часа назад
12 посмотрели

Читайте нас в

Прокуратура г. Ельца Липецкой области провела проверку исполнения федерального законодательства при содержании зданий и сооружений, представляющих опасность вследствие их частичного разрушения и отрицательно влияющих на внешний облик города.

Установлено, что здание МБУК «Городской дворец культуры» содержится ненадлежащим образом : имеет многочисленные повреждения штукатурного покрытия вплоть до оголения кирпичной кладки.

Территория возможного обрушения не огорожена, не установлены знаки безопасности.

Сложившаяся ситуация может привести к дальнейшему разрушению здания и создавать угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

С целью устранения нарушений в адрес директор ГДК прокурор внес представление, исполнение требований котрого взято на контроль.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
В Добринке началось строительство объездной автодороги Сахара в Липецкой области достаточно Игорь Артамонов: «Остановок на предприятиях Липецкой области нет, есть проблемы с логистикой. Резиденты ОЭЗ уходить не хотят» Улыбнитесь, вас снимают! По барабану! Обережные куклы Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!» В аптеках «Липецкфармации» сделают скидку пенсионерам, привитым против COVID-19