Прокурор Хлевенского района Липецкой области в судебном порядке добивается взыскания морального вреда инвалиду, причиненного оскорблением.

Установлено, что в сентябре 2021 года житель с.Хлевное, 1958 г.рождения высказывал оскорбления, унижающие честь и достоинство, выраженные в неприличной форме, в адрес своего знакомого, являющегося инвалидом.

Поскольку принятие решения о возбуждении административного производства по делам, связанным с оскорблениями личности, относится к исключительной компетенции органов прокуратуры, прокурор района возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ, которое направлено в суд для рассмотрения по существу.

В результате оскорбления потерпевшему был причинен моральный вред. В соответствии со ст. 151 ГК РФ в случае причинения гражданину морального вреда действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

В этой связи прокурор в судебном порядке потребовал взыскать с правонарушителя в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб.