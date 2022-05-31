Прокуратурой Краснинского района Липецкой области в ходе проверки соблюдения пенсионного законодательства и законодательства о муниципальной службе выявлены нарушения, касающиеся индексации пенсионных выплат бывшим муниципальным служащим.

Так, в случае централизованного повышения денежного содержания муниципальных служащих производится индексация пенсионных выплат.

Во исполнение требований федерального и регионального законодательства ч. 3 ст. 11 Бюджета Краснинского муниципального района Липецкой области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов с 1 января 2022 года в 1,06 раза повышены размеры должностных окладов и окладов за классный чин лиц, замещающих должности муниципальной службы Краснинского муниципального района Липецкой области.

Вместе с тем, проверкой установлено, что реальная индексация пенсии бывшим муниципальным служащим более чем за 4 месяца не производилась, ежемесячная доплата выплачивалась в том же объёме, что и в 2021 году.

По результатам проверки в адрес главы администрации Краснинского муниципального района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, произведена индексация и перечисление пенсионных выплат, осуществляемых из бюджета района, нарушенные права отмеченной категории лиц восстановлены в полном объеме.