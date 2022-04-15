Прокурор Лебедянского района Липецкой области опротестовал распоряжение главы районной администрации о закреплении служебного транспорта за лицом, замещающим муниципальную должность, поскольку акт принят неуполномоченным на то лицом.

Так, порядок и условия передачи муниципального имущества в аренду, временное или постоянное пользование, доверительное управление, залог, а также порядок и условия передачи муниципального имущества гражданам и юридическим лицам на основании иных договоров в соответствии с действующим законодательством устанавливаются решениями районного Совета депутатов.

Принятие такого распоряжения неуполномоченным лицом и в нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка нарушает Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», согласно которому одним из направлений деятельности органов власти по повышению эффективности противодействия коррупции является совершенствование порядка использования муниципальных имущества и ресурсов, а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения.

Более того, в результате принятия незаконного распоряжения создавались условия для коррупционных проявлений при использовании муниципального имущества.

На основании акта прокурорского реагирования незаконное распоряжение отменено.