Прокурор Левобережного района г.Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению липчанина, 1997 г. рождения, в незаконном сбыте наркотического средства, а также приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства.

Так, в июне 2021 г. обвиняемый собрал дикорастущую наркосодержащую коноплю, из которой изготовил не менее 2,0 г марихуаны, которую хранил при себе с целью сбыта.

01.02.2022 он продал наркотик за 800 рублей гражданину.

Однако сделка состоялась в рамках оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка», направленного по изобличение наркосбытчиков на территории области.

Кроме того, по месту жительства обвиняемого полицейские обнаружили и изъяли еще 6, 8 г марихуаны,которую обвиняемый хранил для личного употребления.

В ходе возбужденного по данному факту уголовного дела действия обвиняемого квалифицированы по ч.1. ст.228.1 УК РФ и ч.1 ст.228 УК РФ.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с ограничением свободы на срок до 1 года либо без такового.