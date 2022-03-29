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Прокурор Левобережного района г. Липецка направил в суд два уголовных дела по обвинению липчан, 1980,1993 г. рождения, в незаконном хранении бз цели сбыта наркотических средств.

Так, оба обвиняемых были задержаны полицейскими по подозрению в совершении административного правонарушения, связанного с немедицинским потреблением наркотических и сильнодействующих веществ.

При личном досмотре у одного из задержанных было обнаружено 0,76 г синтетической наркотической смеси, содержащей в своем составе мефедрон, а у другого -1,63 г наркотического средства, содержащего героин.

Действия обоих органами следствия квалифицированы по ч.1 ст.228 УК РФ.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.