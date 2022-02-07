В регионе

Прокурор области Геннадий Анисимов встретился с главными редакторами ведущих региональных СМИ и журналистами

2 часа назад
13 посмотрели

Читайте нас в

В сответствии с приказом Генерального прокурора РФ № 296 «О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой информации и общественностью» прокурор области Геннадий Анисимов встретился с главными редакторами ведущих региональных СМИ и журналистами.

Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, встреча прошла с соблюдением санитарных ограничений.

Участники встречи обменялись мнениями по вопросу совершенствования форм и методов работы по информационному сопровождению правозащитной деятельности прокуратуры, высказали свои пожелания и замечания.

Геннадий Анисимов поблагодарил липецких журналистов за активную гражданскую позицию, помощь в информировании населения о деятельности прокуратуры и его правовом просвещении.

В заключение встречи наиболее отличившимся журналистам прокурор области вручил благодарственные письма и памятные подарки, специально подготовленные для этого мероприятия.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!» В аптеках «Липецкфармации» сделают скидку пенсионерам, привитым против COVID-19 В первый месяц зимы в Добринском районе на свет появились 12 малышей На 22.02.2022 в Добринке пока запланировано только одно бракосочетание Добринские дорожники и коммунальщики этой зимой достойно справляются со снегопадами Добринский лицей полностью перешёл на дистанционку по заявлениям родителей