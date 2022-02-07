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В сответствии с приказом Генерального прокурора РФ № 296 «О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой информации и общественностью» прокурор области Геннадий Анисимов встретился с главными редакторами ведущих региональных СМИ и журналистами.

Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, встреча прошла с соблюдением санитарных ограничений.

Участники встречи обменялись мнениями по вопросу совершенствования форм и методов работы по информационному сопровождению правозащитной деятельности прокуратуры, высказали свои пожелания и замечания.

Геннадий Анисимов поблагодарил липецких журналистов за активную гражданскую позицию, помощь в информировании населения о деятельности прокуратуры и его правовом просвещении.

В заключение встречи наиболее отличившимся журналистам прокурор области вручил благодарственные письма и памятные подарки, специально подготовленные для этого мероприятия.