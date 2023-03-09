В рамках надзора за соблюдением федерального законодательства в сфере миграционных правоотношений прокуратура Долгоруковского района провела проверку по информация УМВД России по Липецкой области о заключении фиктивного брака между местной жительницей и гражданином гражданином Сирийской Арабской Республики.

Как установлено в ходе проверки, в 2019 году стороны заключили брак исключительно с целью получения мужчиной Российского гражданства по упрощенной программе, а женщиной — для получения незаконного дохода.

При этом супруга не помнит анкетные данные своего мужа, не знакома с его родственниками, его местонахождение ей неизвестно.

Более того, с 2020 года она проживает с «гражданским» мужем, с которым ведет совместное хозяйство.

В соответствии с Семейным кодексом РФ брак признается недействительным, если супруги или один из них зарегистрировали его без намерения создать семью.

В рамках полномочий по обеспечению законности прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании брака недействительным и аннулировании о нем записи акта гражданского состояния.