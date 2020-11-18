Прокурор потребовал провести по повторные открытые конкурсы по отбору управляющей организации для 13 многоквартирных домов в Добринском районе

В рамках надзора за соблюдением жилищного законодательства прокуратура Добринского района установила, что собственники 13 многоквартирных жилых домов на территориях трех сельских поселений до настоящего времени не избрали способ управления общим имуществом домами, договоры на оказание услуг и выполнение работ в отношении общедомового имущества не заключены.

Жилищным законодательством на органы местного самоуправления возложены обязанности по мониторингу ситуации в сфере управления многоквартирными домами и проведению открытых конкурсов по отбору управляющей организации.

В ходе проверки установлено, что конкурсы по отбору управляющих компаний были признаны несостоявшимися, поскольку на участие в них не подана ни одна заявка. В такой ситуации новые конкурсы должны были быть проведены в течение 3 месяцев с даты окончания срока подачи заявок.

В целях устранения нарушений в адрес глав сельских поселений прокурор внес представления с требованиями организовать и провести повторные открытые конкурсы по отбору управляющей организации для многоквартирных домов, сообщили в прокуратуре Добринского района.