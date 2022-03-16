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Прокурор Правобережного района г. Липецка утвердил обвинительные заключения по уголовным делам, возбужденным в отношении двух несовершеннолетних, обвиняемых в незаконном сбыте наркотических средств.

В декабре минувшего года по подозрению в совершении административных правонарушений сотрудниками полиции были задержаны несовершеннолетние, 2004, 20005 г. рождения.

В ходе их досмотра у каждого из них были обнаружены наркотические средства синтетического происхождения в размере 4,57 и 47,05 грамма, По версии следствия, молодые люди хранили наркотики для их последующего сбыта путем создания «закладок».

Проведенный комплекс следственных и процессуальных действий позволил получить доказательства, подтверждающие их вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает безальтернативное наказание в виде длительного срока лишения свободы.