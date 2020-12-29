Прокуратура г. Ельца выявила нарушения законодательства в сфере закупок при выполнении работ по благоустройству двух городских скверов.

Установлено, что между МКУ «Управление капитального строительства» г. Ельца и одной из коммерческих организаций в августе 2020 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству сквера им. И.А. Бунина и сквера им. М.С. Соломенцева.

Стоимость работ составила более 78,7 млн рублей.

В декабре 2020 года комиссия МКУ «Управление капитального строительства» г. Ельца осуществила приемку выполненных работ.

Однако, как показала проверка, в сметы были включены фактически не выполненные работы, что в случае их оплаты могло привести к необоснованному расходованию более 1,3 млн. рублей бюджетных средств.

В этой связи прокурор объявил начальнику МКУ «Управление капитального строительства» г. Ельца предостережение с разъяснением , что в случае оплаты фактически невыполненных работ он будет привлечен к установленной законом ответственности.

В адрес директора коммерческой организации, допустившей предоставление недостоверных сведений о выполнении работ, а также начальника МКУ «Управление капитального строительства» внесены представления об устранении нарушений законности.