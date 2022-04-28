Прокурор Советского района г. Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту умышленного причинения потерпевшему тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия.

По версии следствия 10 сентября 2021 г. в период с 03 часов 00 минут до 03 часов 16 минут, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у д.№ 43 по ул. Космонавтов, в ходе ссоры нанес потерпевшему два удара кулаком в область лица, а затем повалив и удерживая его на земле находившимся при нем ножом произвел надрез правой и левой ушных раковин, после чего скрылся с места преступления.

В результате оперативно-разыскных мероприятий личность пресупника была установлена.

Обвинение предъявлено ранее несудимому уроженцу г. Электростали Московской области, проживающему без регистрации в г. Липецке, 1989 г. рождения.

Процессуальный надзор за обеспечением законности на всех этапах расследования уголовного дела осуществляла прокуратура района.

Изучив собранные по делу доказательства, прокурор пришел к выводу об обоснованности квалификации действий обвиняемой по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ и направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.