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Прокурор Советского района г.Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении неоднократно судимого за преступления против собственности гражданина, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый в интернет — магазине оформил под чужим именем заказ на приобретение одежды на общую сумму более 500 тыс. руб.

26.10.2021 курьер привез товар на квартиру обвиняемого, расположенную на первом этаже многоквартирного дома, которую тот, используя чужой паспорт, заблаговременно арендовал.

Под предлогом примерки обвиняемый попросил курьера подождать за дверью, после чего, сложив товар в сумку, покинул квартиру через балкон.

Однако в результате успешно проведенных оперативно-разыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена и впоследствии ему было предъявлено обвинение по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования уголовного дела находился на контроле прокуратуры.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тыс. тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет.