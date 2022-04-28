Прокурор Советского района г.Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении липчанки, 1967 г. рождения, по обвинению в убийстве мужа.

По версии следствия, 20.06.2021 г. между обвиняемой и ее мужем, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора, в ходе которой женщина нанесла супругу не менее трех ножевых ранений в область грудной клетки, а также не менее 4 ударов неустановленным следствием предметом в область лица и тела, причинив телесные повреждения, от которых он скончался на месте преступления.

Будучи допрошенной в качестве обвиняемой, женщина выдвинула в свою защиту версию о самообороне от агрессивных действий мужа.

Процессуальный надзор за обеспечением законности на всех этапах расследования уголовного дела осуществляла прокуратура района.

Изучив собранные по делу доказательства, прокурор пришел к выводу об обоснованности квалификации действий обвиняемой по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового. Уголовное дело будет рассмотрено судом присяжных.