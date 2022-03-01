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Прокурор Становлянского района Липецкой области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному на основании материалов прокурорской проверки, направленных в следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.

Как установлено в ходе проверки, начальник филиала жилищно-коммунального предприятия, используя свое служебное положение, незаконно, путём обмана, получил жителей области свыше 236 тыс. рублей за незаконное подключение жилых домов к системам центрального холодного водоснабжения.

В ходе следствия должностному лицу предъявлено обвинение по 9 эпизодам мошенничества с использованием служебного положения, т.е. по ч. З ст. 159 УК РФ.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тыс. рублей и ограничением свободы на срок до 1.5 лет.