Прокурор Усманского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному гражданина, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения при управлении и эксплуатации автомобилем, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью одного человека и смерть – другого.

По версии следствия, 02.10.2020, обвиняемый, управляя технически неисправным автомобилем, при движении по автомобильной дороге «г.Усмань – с.Московка – ж.д. ст.Дрязги» нарушил правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречным автомобилем.

В результате водитель встречного автомобиля получил тяжкие телесные повреждения, а находившийся в автомобиле обвиняемого пассажир от полученных телесных повреждений скончался на месте.

В ходе расследования возбужденного по данному факту уголовного дела обвиняемому предъявлено обвинение по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть человека).

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.