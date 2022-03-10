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Прокурор Усманского района потребовал от должностного лица исполнить требования антикоррупционного законодательства

1 час назад
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Органами прокуратуры области на постоянной основе проводятся проверки исполнения должностными лицами всех уровней власти антикоррупционных обязанностей, запретов и ограничений.

Так, прокурор Усманского района предъявил исковые требования к заместителю главы администрации городского поселения о признании незаконным участия в управлении кредитным сельскохозяйственным потребительским кооперативом и обязании выйти из состава учредителей.

Антикоррупционный запрет для лиц, замещающих муниципальные должности, участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией закреплен в ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 3Ч2 273-Ф3 «О противодействии коррупции».

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