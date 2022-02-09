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Прокурор Усманского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о хищении памятников с сельского кладбища

2 часа назад
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Прокурор Усманского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по фактам хищения металлических памятников с могил.

Установлено, что местный житель в августе 2021 г. с кладбища в с. Кривка похитил пять металлических памятников, причинив материальный ущерб родственникам умерших.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 158 УК РФ(кража).

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмтрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.

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