В рамках надзора за соблюдением федерального законодательства об обращении с отходами производства и потребления прокуратура Воловского района Липецкой области выявила неединичные нарушения при обустройстве в населенных пунктах мест размещения контейнеров для сбора твёрдых коммунальных отходов.

Так, в 14 сельских поселениях муниципального района контейнерные площадки не имели ограждения, твердого асфальтового покрытия, что приводило к загрязнению прилегающей к ним территории.

Собственниками мест накопления ТКО являются администрации сельских поселений.

С целью устранения нарушений в суд в интересах неопределенного круга лиц направлены административные исковые заявления о возложении на муниципалитеты обязанности обустроить места накопления ТКО в соответствии с санитарными нормами.

Требования прокурора удовлетворены. Исполнение судебных решений взято на контроль.