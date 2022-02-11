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10 февраля в дежурную часть Лев-Толстовского ОП МОМВД России «Данковский» обратился житель с. Троицкое, который сообщил о хищении из принадлежащего ему сарая, совершенного путём пролома стены, УШМ «Макита», отверток, гаечных ключей, кирзовых ботинок и медного провода.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что данное преступление совершили неработающий 20-летний и учащийся 15-летний местные жители. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.