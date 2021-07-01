«Газпром газораспределение Липецк» проложил газопровод под автомобильной дорогой на улице 50 лет НЛМК в Липецке, где ведутся масштабные ремонтные работы. Методом горизонтально-направленного бурения под землей протянули 53 метра трубы диаметром 273 мм.

Ремонт дороги находится под особым контролем главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. На этой неделе он провел рабочее совещание с ресурсонабжающими организациями и потребовал ускорить ход работ. «Мы видим, что работы по дорожному строительству и благоустройству не синхронизированы с работами по замене коммуникаций. Из-за этого генподрядчик простаивает, а люди терпят неудобства. Ресурсоснабжающие организации должны поторопиться, выполнить все работы вовремя и уйти с объекта до 1 августа. Только после этого подрядная организация сможет начать полноценную работу на всем протяжении дороги и мы сможем запустить ее в этом году», – сказал Игорь Артамонов.

Всего в рамках реконструкции газовых сетей на улице 50 лет НЛМК в Липецке специалисты компании переложат 115 метров газовых труб. Кроме того, для защиты от повышенных нагрузок в специальные футляры уже помещено 67 метров газовых сетей, которые перенесены под дорожное полотно.

Работы по реконструкции своих сетей на ул. 50 лет НЛМК компания «Газпром газораспределение Липецк» планирует завершить к 10 июля текущего года. Кроме того, компании предстоит реконструировать около 400 метров газопроводов, заказчиками которых являются сторонние организации. Все указанные работы будут выполнены после подписания с ними соответствующих договоров, сообщает «Газпром газораспределение Липецк».