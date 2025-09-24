Промпредприятия Липецкой области могут получить до 20 млн рублей на новое оборудование

Министерство промышленности, инвестиций и науки Липецкой области объявляет о старте приема заявок на субсидию для промышленных предприятий. С 29 сентября по 10 октября 2025 года компании смогут подать заявку на компенсацию до 50% затрат на приобретение нового отечественного оборудования. Максимальный размер поддержки для одного предприятия составляет 20 миллионов рублей.

Данная мера поддержки направлена на стимулирование технического перевооружения и модернизации производств, что является ключевым фактором для повышения конкурентоспособности региональной экономики.

К участию в отборе приглашаются промышленные предприятия Липецкой области, основной вид деятельности которых относится к разделу «C» «Обрабатывающие производства» (ОКВЭД). Соответствие вида деятельности определяется в соответствии с приказом Минпромторга России от 28 сентября 2022 года № 4085. Средства выделяются на возмещение части затрат, уже понесенных предприятием на приобретение нового оборудования отечественного производства, купленного не ранее 1 января 2024 года.

Отбор получателей субсидии проводится исключительно в электронной форме через государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет». Министерство разместит официальное объявление о проведении отбора в данной системе на портале http://promote.budget.gov.ru

«Данная субсидия — это реальная возможность для наших промышленников снизить финансовую нагрузку при модернизации производственных линий. Мы нацелены на то, чтобы предприятия региона активно использовали этот инструмент для повышения своей эффективности», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Предприятиям рекомендуется заранее ознакомиться с требованиями и подготовить необходимые документы. Контакты для получения дополнительной информации:

Телефоны: +7 (4742) 22-86-43, +7 (4742) 22-87-23, +7 (4742) 22-87-65

Электронная почта: diir@admlr.lipetsk.ru