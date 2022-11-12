Центр «Мой бизнес» провел собрание липецких предприятий, посвященное Всемирному дню качества. Открывая встречу, директор центра «Мой бизнес» (АНО «ЦПЭ Липецкой области»), президент Союза «Липецкая торгово-промышленная палата» Анатолий Гольцов особо подчеркнул значимость понятия качества для российского бизнеса, который в непростых экономических условиях успешно заявляет о своей конкурентоспособности благодаря внедрению передовых технологий и эффективных моделей управления.

Представители структур поддержки предпринимательства рассказали участникам о региональных и федеральных мерах поддержки бизнеса, а также действующих инструментах помощи бизнесу в условиях сложившейся кредитно-финансовой политики, рассмотрели вопросы безопасности банковских платежей и актуальные банковские продукты для бизнеса. Кроме того, участники обсудили вопросы совершенствования механизмов взаимодействия государственных, общественных и коммерческих структур по внедрению стандартов и систем контроля качества.