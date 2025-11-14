Промышленники Липецкой области получили субсидии на модернизацию производства

В 2025 году промышленные предприятия Липецкой области получили значительную государственную поддержку, направленную на модернизацию производственных мощностей. Государство компенсировало 50% затрат на приобретение нового отечественного оборудования. Максимальный размер компенсации для одного предприятия составил 20 млн рублей.

Благодаря этой мере три региональные компании воспользовались возможностью частично возместить расходы на современное отечественное оборудование. Поддержка оказывается конкретным производителям, которые развивают производство, внедряют новые технологии и создают рабочие места в регионе.

«Меры поддержки предпринимателей Липецкой области позволяют снизить финансовую нагрузку и ускорить процесс технического перевооружения предприятий региона», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Также в регионе продолжает активно работать Региональный Фонд развития промышленности. На начало ноября текущего года объём поддержки, предоставленной предприятиям в виде льготных займов, достиг 505,7 млн рублей.

В 2026 году программа государственной поддержки промышленных предприятий будет продолжена. Выделяемые средства помогают не только укрепить позиции местного бизнеса, но и внести существенный вклад в развитие промышленного потенциала всего региона. Меры поддержки направлены на обновление основных фондов, рост инвестиционной активности и увеличение объемов производства.