Промышленные предприятия региона могут возместить затраты, связанные с приобретением нового оборудования. Получение субсидии стало возможным благодаря софинансированию из федерального и регионального бюджетов. Всего предусмотрено около 170 млн рублей.

Старт заявок на отбор предприятий для предоставления субсидии запланирован на 1 сентября 2023 года. К возмещению доступны затраты, понесенные с 1 января 2022 года до момента подачи заявки в сумме не более 20 млн рублей на одного заявителя и 50% от стоимости оборудования. Дополнительную информацию по данной мере поддержки можно получить по ссылке.

«Правительство региона заинтересовано в развитии малого и среднего бизнеса. Количество таких предприятий на душу населения является одним из показателей экономической стабильности территории», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.