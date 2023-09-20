Липецким предприятиям возместят часть затрат, связанных с приобретением нового оборудования. Заявки на предоставление субсидий принимаются до 2 октября 2023 года.

К возмещению доступны затраты, понесённые с 1 января 2022 года до момента подачи заявки в сумме до 20 млн рублей на одного заявителя и 50% от стоимости оборудования.

«Сегодня поддержка промышленного сектора особенно актуальна. Мы оказываем её по разным направлениям, постоянно поддерживая конструктивный диалог с предприятиями и оказывая содействие в их развитии», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Чтобы получить меру поддержки, необходимо обратиться в региональное управление инвестиций и инноваций с 9:00 до 17:00 по адресу: г. Липецк, пл. Ленина-Соборная, 1. Телефоны для справок: +7 (4742) 22-87-65, +7 (4742) 22-86-43, +7 (4742) 22-87-23. Интересующие вопросы можно задать в группе «Субсидия на новое оборудование» в Телеграме.