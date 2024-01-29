Прошедшие в Липецкой области этой зимой снегопады защищают озимые от морозов. Благодаря снежному покрывалу на полях побеги находятся в хорошем состоянии.

За состоянием озимых культур тщательно следят специалисты. Осенью 2023 года во время сева озимых сложились благоприятные погодные условия. Благодаря этому площадь под ними по сравнению с 2022 годом увеличилась на 44% и составила 370 тысяч гектаров, 360 тысяч из которых занимает озимая пшеница. Общая площадь под зерновыми и зернобобовыми культурами в 2024 году превысит 750 тысяч гектаров.

Специалисты Центра агрохимической службы «Липецкий» регулярно выезжают на поля, чтобы взять пробы и узнать о состоянии озимых. Последняя проверка показала: озимые чувствуют себя хорошо, корневая система и зеленая масса в хорошем состоянии. Отобранные растения проверяют в лаборатории на содержание сахаров. Для данного периода времени показатель очень хороший, зимовка растений проходит нормально.

Образцы из 12 районов уже побывали в лаборатории. Остальные проверят в ближайшее время. Взятие таких проб – это второй этап мониторинга состояния озимых, когда смотрят количество сахаров в узле кущения. Первый был осенью, сразу после всходов, когда проводилась почвенная диагностика. Она помогает понять, сколько минеральных удобрений нужно растениям. Третий этап – это монолитный способ, при котором определяют жизнеспособность растений. Затем специалисты проведут листовую диагностику. Весной после окончательного заключения по состоянию озимых специалисты дадут рекомендации по их подкормке.

«Озимая пшеница является одной из ведущих культур в Липецкой области, поэтому вопрос её перезимовки очень важен. Липецкие аграрии занимаются растениеводством, используя научные методы и передовые технологии. Но по-прежнему и природа вносит свои коррективы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.