Накануне представители власти региона, крупного и малого животноводческого бизнеса, муниципальных районов подвели итоги 2022 года, сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области. Так, во всех категориях хозяйств скота и птицы на убой в живом весе было произведено 376,4 тысячи тонн. Это на 5% больше, чем в 2021 году. По этому показателю регион входит в ТОП-15 субъектов в РФ. Больше всего в регионе было произведено птицы – 207,2 тысячи тонн. На втором месте идёт свинина – 147,7 тысячи тонн. По производству яиц Липецкая область в прошлом году вышла на исторический максимум – было получено 862 млн штук.

Производство молока увеличилось на 5 тысяч тонн и достигло 306 тысяч тонн. Основное количество молока было получено в сельхозпредприятиях и КФХ – 259 тысяч тонн, при этом на долю трёх крупнейших животноводческих предприятий области приходится половина от этого объёма. Всего производством молока в регионе занимаются более 60 сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и производственных кооперативов. Продуктивность дойного стада крупных и средних предприятий постоянно растёт и в 2022 году составила 8523 кг на 1 корову (+97 кг). Крупнейшие липецкие производители молока от одной коровы получили от 9,9 до 11,2 тысячи кг.

Также животноводы на совещании обсудили сложности, с которыми приходится сталкиваться в отрасли, и меры поддержки от государства. В прошлом году на развитие животноводства в Липецкой области было направлено 708,8 млн рублей. Из них 312,5 млн – на два проекта по строительству молочных комплексов. В текущем году, без учёта средств, которые могут быть получены на строительство молочных ферм, на поддержку отрасли животноводства в регионе запланировано 555,8 млн рублей. В том числе на 25% возрастёт поддержка производителей сырого молока: с 189,2 млн рублей в 2022 году до 235,8 млн – в 2023-м. При этом воспользоваться этой мерой смогут и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства со специальным налоговым режимом. Стоит отметить, что обязательным условием получения данной субсидии является оформление всех операций на цифровой платформе ФГИС ВетИС. Также предприятия, застраховавшие поголовье молочного КРС в прошлом году, получат в текущем году субсидии с повышающим коэффициентом 1,2.

Говорили на совещании и о тех изменениях в законодательстве, в рамках которых животноводы страны должны будут работать с этого года. Это касается и закона о побочных продуктах животноводства, вступившего в силу в марте, и учёта животных на цифровой платформе ФГИС ВетИС в компоненте Хорриот. Добровольное внесение данных в систему уже началось, а с 1 марта 2024 года эта процедура станет обязательной.

«Аграрии Липецкой области неизменно показывают успехи. Это не может не радовать, поскольку данная отрасль является для региона одной из важнейших, и она напрямую связана с обеспечением продовольственной безопасности», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.