В селе Чамлык-Никольское Добринского района в рамках нацпроекта благоустраивают парк. Здесь уже есть места для отдыха, игровая зона и карусели. На месте бывшего пустыря также появился большой детский городок и зона для воркаута.

Работы ведутся в несколько этапов. Первый уже завершён. На это выделили около 4,5 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. По соседству планируют обустроить футбольное поле и велодорожку. Финальный штрих ― озеленение. Вокруг площадки высадят молодые деревья и кустарники.

Жительница села Чамлык-Никольское Виктория Ларина очень довольна произошедшими переменами.

Тут и скамеечки есть посидеть, — говорит она, — зона отдыха, тренажеры. Деткам весело, они здесь с удовольствием отдыхают.

Глава Добринского муниципального района Александр Пасынков сообщил, что власти стараются охватить максимальное количество всех возрастных категорий.

В муниципалитете ведётся реконструкция существующих парков и скверов. И практически с нуля создаём вот такие общественные пространства, — отметил он.