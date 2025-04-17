Прошла декада правовых знаний

В целях повышения уровня профилактической работы по предупреждению безнадзорности, пресечения правонарушений и защиты прав детей с 7 по 16 апреля на территории Добринского района проходило межведомственное профилактическое мероприятие «Декада правовых знаний».

Был проведен комплекс мероприятий: цикл лекций и бесед в учебных заведениях, направленных на предупреждение правонарушений со стороны несовершеннолетних; тематические консультации для родителей и учащихся и многое другое.

Так, 9 апреля КДН и ЗП совместно с отделом по опеке и попечительству администрации Добринского района, филиалом №4 по Добринскому району ОБУ «ЦСЗН Липецкой области» был проведен «круглый стол» в филиале ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж» п. Добринка. В районном Доме культуры прошло мероприятие с участием старшеклассников школ района.

В мероприятиях принимали участие подростки, состоящие на различных видах учёта. Перед ребятами выступили главный специалист-эксперт КДН и ЗП Н.В. Кудрявцева, начальник отдела по опеке и попечительству администрации Добринского муниципального района М.А. Черникина, педагог-психолог муниципального центра «СемьЯ» О.А. Гончарова, заведующая отделением психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и инвалидам Центра социальной защиты Н.В. Гаврилова, психолог отделения Е.Е. Родина, специалисты КДН и ЗП.

«России и нашей области нужны юноши и девушки, способные работать на благо людей, готовые отвечать на вызовы времени, самосовершенствоваться и менять мир», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.