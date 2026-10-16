Прошла штабная тренировка

С 7 по 9 октября на территории Добринского округа проходила штабная тренировка по гражданской обороне.

Как рассказал начальник отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС окружной администрации Сергей Долматов, такие тренировки необходимы для повышения уровня подготовки населения и должностных лиц, ответственных за развертывание и обеспечение функционирования объектов гражданской обороны. определения достаточности имеющихся сил и средств для выполнения мероприятий по ГО, и проверки работоспособности региональных и муниципальных систем оповещения населения.

В ходе штабной тренировки отрабатывались несколько актуальных вопросов, а потому все действия проходили сразу на нескольких площадках. Так, на базе Добринской центральной библиотеки разворачивали учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и пункты обучения населения правилам оказания первой помощи. Специалисты объясняли, как действовать при получении экстренной информации, где находятся ближайшие места укрытия и как организуется эвакуация, как пользоваться средствами индивидуальной защиты и что положить в «тревожный чемоданчик». Также в пунктах обучения показывали, как остановить кровотечение, провести сердечно-лёгочную реанимацию, помочь при ожогах, переломах и других травмах.

В селе Демшинка был развёрнут приёмно-эвакуационный пункт. В него, согласно легенде, должны будут эвакуировать жителей областного центра, в случае возникновения в Липецке чрезвычайной ситуации.

Девятого октября жители Добринки услышали вой сирен. Это была учебная проверка систем оповещения населения о вероятной угрозе, о чем потом и говорилось в текстовом сообщении. И сразу же в окружном Доме культуры была проведена учебная эвакуация населения в подвальное помещение. В ней приняли участие культработники и сотрудники полиции. В ходе тренировки оценивалась доступность маршрутов, достаточность мест в укрытии и информированность населения о месте его нахождения. На территории ОГБУ «Добринская СББЖ» развернули пункт СНЛК (сеть наблюдения и лабораторного контроля). Были задействованы группа защиты животных, отряд дезинфекции с дезинфектором.

Согласно вводной, на территории Добринского округа в одном из крупных хозяйств произошёл падёж крупного рогатого скота в количестве 300 голов. К тому же в этом месте по вводной наблюдался повышенный радиоактивный фон.

Специалисты ветстанции должны были оперативно выехать на место возникновения чрезвычайной ситуации и в короткие сроки выполнить все необходимые мероприятия.

На производственной площадке Добринских электросетей состоялся смотр сил и средств гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Сюда приехали сотрудники Госавтоинспекции, карета скорой медицинской помощи, ПСЧ-№18, работники газовой службы, электрики, автотранспортники, коммунальщики.

Но самым ярким событием тренировки стал эпизод с участием пожарных и энергетиков. По поступившей вводной, обломки сбитого беспилотного летательного аппарата попали в электроподстанцию, повредили её и начался пожар.

Без электричества остались часть домов и объектов социального значения. И огнеборцы, и электрики действовали слаженно, устранив условную угрозу. Как позднее сообщил Сергей Долматов, во время подведения итогов Добринский округ был назван готовым к ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите населения, материальных и культурных ценностей от различного рода опасностей.