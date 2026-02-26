Прославляйте край родной!

Перед Днём защитника Отечества свои первые в жизни паспорта получили 8 юных жителей Добринского округа. Торжественная церемония прошла в большом зале администрации муниципалитета.

Ребят и их родителей поприветствовал заместитель главы администрации Добринского округа Олег Малыхин.

— Не случайно, — сказал Олег Николаевич, — что вы получаете свой первый и самый главный в жизни документ перед Днём защитника Отечества. Уже сейчас своими успехами в учёбе, активным участием в жизни школы и своих населённых пунктов вы прославляете свою малую родину. Желаю всем вам крепкого здоровья и успехов в будущем.

Школьники также посмотрели видеопоздравление и напутствие губернатора Липецкой области Игоря Георгиевича Артамонова. Помимо паспортов, ребятам также вручили поздравительные адреса от главы Добринского округа Александра Пасынкова и памятные подарки.