Мастер-класс для школьников, участвующих в конкурсе чтецов, а также прослушивание одиннадцатиклассников в легендарную Щуку при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова пройдут в Липецке 4 апреля. Проведет эти встречи методист кафедры мастерства актера Театрального института имени Б.В. Щукина Игорь Завадский. Они состоятся в Центре дополнительного образования Липецкой области.

Как сообщили в управлении образования и науки региона, для прослушивания участникам необходимо подготовить программу: один прозаический отрывок, одно стихотворение, одну басню, один куплет и припев мелодичной песни (исполнение a cappella или под собственный аккомпанемент), по желанию – танец. В случае успеха юного чтеца пригласят на очное прослушивание в столичный Театральный институт имени Щукина.

В помощь участникам на официальном сайте института размещены видео педагогов с рекомендациями по подготовке к прослушиванию и поступлению. Мероприятия пройдут в областном Центре дополнительного образования в Липецке на улице 9 Мая, 20. Для участия необходимо до 27 марта направить по электронному адресу [email protected] заявку на участие в мастер-классе и прослушивании. На каждое мероприятие необходимо направить отдельную заявку, уточнили организаторы.

Мастер-класс и прослушивание организованы Фондом «Живая классика» в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов, который является одним из крупнейших литературных проектов в стране. Ежегодно в нем принимают участие 2,5 млн школьников из всех российских регионов и 80 стран мира. В Липецкой области выявление, развитие и поддержка одаренных детей – одно из важнейших направлений государственной молодежной политики, реализуемой правительством региона под руководством Игоря Артамонова. «При этом очень важно прививать молодежи любовь к чтению, которое формирует мировоззрение, учит чувствовать и понимать прекрасное, воспитывает и душу, и характер», – считает Игорь Артамонов.