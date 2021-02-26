Мэр Липецка Евгения Уваркина обсудила сегодня с ресурсоснабжающими организациями работы в рамках реконструкции улицы 50 лет НЛМК. Ремонт одной из главных улиц Липецка в районе Манежа стартует в этом году, сообщает пресс-служба городской администрации.

Проекты по выносу и защите сетей связи, электро-, водо- и теплоснабжения уже сейчас разрабатываются специалистами. В частности, они включат в себя работы по устройству коммуникаций и их защиты, замене аварийно опасных и ветхих участков, описание строительных материалов и сроки завершения. Так, проектом предусмотрено, что сетевики должны «уйти» с объекта уже к концу лета.

– Мы будем жёстко контролировать сроки выполнения всех этапов, просрочек быть не должно. Необходимо проработать наперёд все сложные моменты и учесть их при постановке задач. Прошу обратить на это особое внимание, – подчеркнула глава города.

Соглашение между мэрией и ресурсоснабжающими организациями было достигнуто – в ближайшее время все компании предоставят свои наработки в городское управление строительства. Информация должна включать перечень работ на каждом участке улицы и очерёдность их выполнения. На основании этих данных будут составлены детальные графики.

Реконструкция проезжей части улицы 50 лет НЛМК стартует уже весной. Работы общей стоимостью более 600 миллионов рублей будут выполняться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».